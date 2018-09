Wiener Polizei rettet Buben (6) vor Fenstersturz

Gegen 17 Uhr bemerkten Augenzeugen in der Aßmayergasse den Buben, der mutterseelenallein am offenen Fenster saß und abzustürzen drohte. Er sei schon seit zwei Stunden ohne Aufsicht in der Wohnung, hieß es weiter. Besorgte Nachbarn hatten die 26-jährige Mutter zuvor aus dem Haus gehen gesehen. Um einen tragischen Unfall, einen Sturz in rund sieben Meter Tiefe zu vermeiden, alarmierten sie die Polizei, die kurze Zeit darauf vor Ort war.