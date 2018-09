Die Neuaufstellung der SPÖ lässt die Basis brodeln

Zu diesem Zeitpunkt war aber bereits das Gerücht in Umlauf, dass Schieder von Ex-Kulturminister Thomas Drozda abgelöst werden soll. Zugleich war jedoch davon die Rede, dass Drozda eigentlich statt des aus der Steiermark stammenden Max Lercher die Funktion des SPÖ-Bundesgeschäftsführers übernehmen soll. Führende sozialdemokratische Spitzenvertreter in den Bundesländern setzen allerdings weiter auf Max Lercher. Man wolle nicht, dass in Zukunft ausschließlich eine bestimmte Gruppe rund um den in Wien-Sievering wohnenden Drozda gemeinsam mit der in Wiens Innenstadt beheimateten Rendi-Wagner den Ton in der SPÖ angebe, so die verbreitete Parole.