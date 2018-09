Opposition kritisiert Partei von Ortschef

„Wir halten diese Vorgangsweise für äußerst bedenklich und sehen darin eine unvertretbare und sogar extreme Interessenkollision. Politische Entscheidungen in unserer Gemeinde sollten wirklich nicht und noch dazu so augenscheinlich von privaten Interessen beeinflusst werden“, so Heiss. Das Projekt für betreutes Wohnen liegt indes weiter auf Eis