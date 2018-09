Diverse Baustellen sorgen für Staus in Klagenfurt

Auch in der Wurzelgasse in Welzenegg wird immer noch gearbeitet. In der Bessemerstraße wird bis zum Schachterlweg ein Gehweg errichtet und die Fahrbahn saniert, deshalb gilt für diesen Streckenabschnitt höchstwahrscheinlich noch bis Mitte Oktober Totalsperre. Die größten Verkehrsbehinderungen gibt es derzeit am Südring zwischen Harbacher Straße und Bollwerk: Hier saniert das Land Kärnten die desolate Fahrbahn. Die Folge: Viele Autofahrer weichen über die Flatschacher Straße aus, wo dann ebenfalls alles steht.