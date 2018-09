SIEG! Habesohn/Gardos holen EM-Gold im Doppel

- 2003 in Courmayeur, Herren-Doppel: Chen Weixing (mit Jewgenij Schtschetinin/BLR)

- 2003 in Courmayeur, Mixed-Doppel: Werner Schlager (mit Tóth/HUN)

- 2005 in Aarhus, Damen-Einzel: Liu Jia

- 2005 in Aarhus, Herren-Doppel: Werner Schlager/Karl Jindrak

- 2012 in Herning, Herren-Doppel: Robert Gardos/Daniel Habesohn

- 2015 in Jekaterinburg, Herren-Team: Fegerl, Gardos, Daniel Habesohn, Chen Weixing, Dominik Habesohn

- 2015 in Jekaterinburg, Herren-Doppel: Stefan Fegerl (mit Monteiro/POR)

- 2018 in Alicante, Herren-Doppel: Robert Gardos/Daniel Habesohn