Suchbild mit Kanzler - auf dem Weg nach New York

Seitens der Präsidentschaftskanzlei hieß es im Vorfeld der am Dienstag beginnenden Generaldebatte der UNO-Vollversammlung dazu: „Dass die österreichische Staatsspitze gemeinsam in New York ist, zeigt das geeinte Auftreten Österreichs in der Außenpolitik.“ So wie es schon bei der gemeinsamen China-Reise im April demonstriert worden sei.