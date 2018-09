Wiener Technikschule: Verdacht der Untreue

In Österreich gibt es insgesamt 19 solcher Versuchsanstalten. Alle sollen nun überprüft werden und strikte Vorgaben erhalten. Der Leiter der Anstalt, gleichzeitig Direktor des TGM, wurde suspendiert. „Ein Minister muss handeln, wenn er von Unregelmäßigkeiten erfährt“, so Faßmann. An der Schule ging es am Freitag rund, wegen einer Notfallkonferenz endete der Unterricht schon am frühen Nachmittag.