Nächster Umbruch in unserer Spitälerlandschaft

Franz Harnoncourts Rückkehr?

Doch wer wird dann der neue Mastermind in der neuen Gesundheitsholding des Landes? Da verdichten sich gerade die Gerüchte einer Rückkehr von Franz (Graf von) Harnoncourt in den oberösterreichischen Gesundheitssektor, wo der Chirurg bis Ende 2011 das Krankenhaus der Elisabethinen geführt hat. Wohnen tut seine Familie in Linz, er selbst arbeitet aber in Köln als Vorsitzender der Geschäftsführung jener Gesellschaft der Malteser, in der unter anderem zehn Krankenhäuser mit 2449 Betten und 4661 Mitarbeitern zusammengefasst sind. Damit ist dieser Bereich etwas kleiner als die Gespag mit ihren 2708 Betten und 5837 Mitarbeitern.