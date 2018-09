Riesen-Zoff in Leipzig: Rangnick straft Spieler ab

„Ich habe die Dinge leider erst heute erfahren. Dann hätte ich nicht in der Halbzeit dreimal gewechselt, sondern schon vor dem Spiel“, so Rangnick am Freitag in Leipzig. Weitere Details wollte der Trainer und Sportdirektor nicht verraten, doch es habe „was mit Abläufen und Vorbereitungen vor dem Spiel zu tun, diese wurden sicherlich ignoriert. Das erklärt sicherlich vieles, aber nicht alles“.