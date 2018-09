Ehemann stach Frau in Linzer Diskontmarkt nieder

Wenige Tage vor der Tat soll der gebürtige Albaner gedroht haben: „Du lässt mir keine andere Wahl. Ich muss dich umbringen“, so Staatsanwalt Schaumüller. Am 7. Dezember setzte er die Drohung in die Tat um. Stürmte in den Diskontmarkt, wo seine Frau arbeitete, feuerte mit einer Schreckschusspistole auf sie. Als sie stürzte, versetzte er ihr mit einem Klappmesser lebensgefährliche Stiche in den Hals, die Brust, und den Bauch.