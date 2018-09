Helmut Berger: „Sie war eine zerrissene Person“

Gerade vor Romys 80. Geburtstag am Sonntag denkt Berger oft an die in Wien geborene Kult-Darstellerin, wie er der „Krone“ verriet: „Es ist unglaublich traurig, dass Romy nicht mehr da ist, wir hätten es bestimmt krachen lassen!“ Berger, selbst oftmals als „Journalistenschreck“ bekannt, über Schneiders Seelenleben: „Sie war eine zerrissene Person - vermutlich haben wir uns deshalb so gut verstanden und konnten einander verstehen ...“