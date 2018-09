Putin testet Kalaschnikow - und das Internet lacht

Russlands Präsident Wladimir Putin kann es nicht lassen: Im Staatsfernsehen inszenierte er sich am Mittwoch mit der neuen Kalaschnikow und wollte damit seine Treffsicherheit zur Schau stellen. Doch dieser Schuss ging teilweise nach hinten los: In sozialen Netzen wird sich über Putins Darbietung bereits lustig gemacht - wie in dem Video oben, in dem ein Comic-Bär zum Ziel der präsidialen Schießübungen wird.