Jetzt ist es fix: Ed Sheeran kommt nach Klagenfurt

Kein P!nk-Konzert in Klagenfurt

Diverse Gerüchte über ein Konzert der US-amerikanischen Pop- und Rock-Ikone P!nk konnte der Veranstalter am Donnerstag dementieren. Tatar: „Wir sind die Agentur von P!nk in Österreich und wir wissen sicher, dass es kein Konzert in Klagenfurt geben wird. Es ist möglicherweise etwas geplant, aber nicht in Klagenfurt.“ Übrigens: Angeblich soll 2019 die US-amerikanische Rockband Bon Jovi in Klagenfurt auftreten.