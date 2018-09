Ein Wiedersehen mit Superstar Ed Sheeran

Eine Gitarre, drei Mikrofone und ein paar Effektpedale - mehr Equipment brauchte der britische Superstar Ed Sheeran nicht, um vor einigen Wochen das Wiener Ernst-Happel-Stadion gleich zweimal bis auf den letzten Rang zu füllen. Den Rest besorgte der sympathische Rotschopf mit seiner eindringlichen Stimme und dem Talent, mit einer ganz speziellen Form von Charisma die Herzen seiner Fans im Sturm einzunehmen. Für den deklarierten Österreich-Fan sind Konzerte in der Alpenrepublik längst so etwas wie ein Heimspiel. Das ist wohl auch ein Mitgrund dafür, dass der 27-Jährige 2019 noch einmal zu uns kommen wird. Nach Wien ist dieses Mal das malerische Wörthersee Stadion in Klagenfurt dran - dort wird er am 28. Juni garantiert für große Begeisterungsstürme sorgen. Und wer weiß - möglicherweise bleibt ihm ja auch ein bisschen Zeit, um die wunderbare Landschaft genauer in Augenschein zu nehmen.