Ganzes Granaten-Arsenal auf Baustelle entdeckt

Bei Bauarbeiten in Niederösterreich sind am Dienstagnachmittag mehrere explosive Relikte aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Spezialisten des Bundesheer-Entminungsdienstes bargen in der Nähe einer Kreuzung insgesamt 67 Spreng- bzw. Hohlladungsgranaten. Das Kriegsmaterial wurde abtransportiert und wird fachgerecht entsorgt. Für die Bevölkerung bestand keine Gefahr.