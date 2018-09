Nach Feuer auf Dach: Riesige Rauchsäule über Linz

Eine schwarze Rauchsäule stieg am Dienstagabend über Linz auf: Bei Flämmarbeiten am Dach eines Rohbaus in der Industriezeile war das Feuer ausgelöst worden. Während die Berufsfeuerwehr den in Vollbrand stehenden Dachstuhl löschte und dabei herumliegende Gasflaschen bergen und so eine Explosion verhindern konnte, räumte die Polizei zwei Nachbarhäuser. Das Rote Kreuz war auch vor Ort, es musste aber niemand versorgt werden. Das Feuer war rasch gelöscht, die Evakuierungen konnten wieder aufgehoben werden.