Trafiken im Wandel: Die Zigarette ist nicht genug

Cannabis in der Trafik?

Und an die - und den Gesetzgeber - haben die Trafikanten einen Wunsch: Sie wollen ins Geschäft mit Hanf einsteigen. „Produkte mit weniger als 0,3 Prozent THC-Gehalt sind ja heute schon legal“, sagt Bundessprecher Josef Prirschl. Zurzeit nutzt das ausschließlich den Hanfshops, künftig wollen auch die Tabakfaschgeschäfte am Hanfkuchen mitnaschen, mit der Begründung: „Alle zum Rauchen gedachten oder geeigneten Produkte per Gesetz gehören in die Trafik“, so Prirschl.