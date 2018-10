Die unglaublich tragischen Kindheiten der Promis

Ein Erlebnis, das die Hollywoodbeauty für immer prägen sollte. „Ich habe einfach so getan, als wäre das nicht passiert“, erzählte Theron erst im letzten Jahr und gab zu: „Wann immer mich jemand gefragt hat, habe ich erzählt, mein Vater sei bei einem Autounfall ums Leben gekommen.“ Ihre Kindheit sei vor dem Tod ihres Vaters alles andere als rosig gewesen: „Ich glaube, was mich am meisten beeinflusst hat, war das alltägliche Leben eines Kindes, das in einem Haus mit einem Alkoholiker lebt und nicht weiß, was als nächstes passiert.“