Drei Wiener Kaffeehäuser unter den Besten der Welt

„Nichts repräsentiert einen Ort so sehr wie seine Kaffeehäuser. Was wären Wien, Rom und Paris ohne ihre?“, eröffnet der Autor Chris Moss seinen Text über die besten Kaffeehäuser der Welt. Mit dabei in der Aufzählung sind drei Wiener Kaffeehäuser: der Bräunerhof, das Café Central und das Hawelka.