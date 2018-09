Die schönsten Kinderbücher aus Österreich

Bei Mira Lobe handelt es sich um eine ganz besondere Autorin. Als Jüdin musste Sie in Zeiten des zweiten Weltkrieges nach Palästina auswandern, wo einige Ihrer ersten Bücher in hebräischer Sprache entstanden. Als Sie schließlich nach Wien kam, feierte Sie erste Erfolge mit Theaterstücken und Artikeln für Kinderzeitungen. In Ihren Kinderbüchern spielen stets mutige Kinder oder Tiere die Hauptrollen. Dieses Vorlesebuch enthält sechs Geschichten mit liebevollen Bildern, die sich toll zum Vorlesen eignen.



