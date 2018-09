Jux-Fahrt mit Anhänger endet für Partygast tödlich

Ein 21-Jähriger hatte in der Nacht auf Sonntag mit Freunden eine Geburtstagsfeier in seiner Heimatgemeinde Gramastetten besucht. Sie stellten dem Geburtstagskind um 1 Uhr früh eine Maishäckslerattrappe auf. Dann fuhr der 21-Jährige mit seinem Auto mit Anhänger los, wendete und fuhr zurück zu der Party. Am Anhänger hatten unmittelbar vorher vier Personen Platz genommen.