Polterabend-Unfall: Braut in spe schwer verletzt

Unter den Schwerverletzten des Traktorunfalls in Niederösterreich „war auch die Braut in spe“, berichtete „Christophorus 15“-Pilot Walter Langebner am Sonntag. Sie habe bei dem Unfall, der sich im Zuge eines Polterabend-Ausflugs ereignete, schwere Kopf- und Thorax-Verletzungen erlitten. „Wir haben sie ins AKH Linz geflogen.“ Alle Opfer sind im Alter von 20 bis 25 Jahren.