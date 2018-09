Todesdrama um Pilot: Hofer wurde Augenzeuge

Bei Start-and-go-Versuch abgestürzt

Das Trike sei aus Hofkirchen bei Hartberg (Steiermark) gekommen, schilderte der diensthabende Betriebsleiter des Flughafens Pinkafeld, Hans Guth, der „Krone“. Die zwei Insassen des Fluggerätes seien nach der Landung ausgestiegen und hätten sich ordungsgemäß bei ihm angemeldet. „Dann hat der Pilot ersucht, ob er noch zwei, drei Touch-and-gos (so bezeichnet man in der Fliegerspache das Aufsetzen des Fahrwerkes und das anschließende Durchstarten ohne Stillstand, Anm.) machen darf. Das habe ich bejaht und gleich beim ersten Start ist er abgestürzt. Ich habe es aber selber nicht gesehen“, so Guth (Video unten).