Der Sommer gibt sich noch immer nicht geschlagen

Vom Westen her setzt sich am Sonntag vielerorts die Sonne durch, die Thermometermarke klettert auf bis 27 Grad, im Osten des Landes präsentiert sich der Himmel zunächst noch grau in grau, vor allem am Vormittag sind hier noch Regenschauer möglich. Im Tagesverlauf klingen diese aber auch in den östlichen Regionen langsam ab. Ganz so warm wie im Westen wird es allerdings nicht: Die Temperaturen pendeln sich um die 22 Grad ein.