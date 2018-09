Mega-Show: Wiener Neustadt im Air-Race-Fieber

Das Red Bull Air Race feiert am Wochenende ein Comeback in Österreich. Nach drei Gastspielen auf dem Red Bull Ring in der Steiermark (2014 bis 2016) ist die Flugsportserie erstmals in Wiener Neustadt zu erleben. Die Show am Samstag und Sonntag steigt auf dem Gelände des Militärflugplatzes. Das erste Training am Freitag dominierte der Tscheche Martin Sonka.