Pep: „Hoffentlich werde ich wieder Barca-Trainer“

„Ich will da aufhören, wo alles angefangen hat“, erzählt Guardiola freimütig. Heißt konkret: Er will seine Trainer-Karriere bei Barcas B-Mannschaft beenden und mit jungen Spielern arbeiten. Ebendort nahm die Weltkarriere tatsächlich ihren Lauf. Nach einem Jahr als Trainer von Barcelonas Zweier-Mannschaft kam 2008 der große Karrieresprung - Pep wurde Cheftrainer der Ersten - und damit eine Flut an Erfolgen: Drei Meistertitel, zwei Cup-Siege, zwei Champions-League-Titel, drei Klub-WM-Titel - Guardiola räumte mit Barcelona kräftig ab.