Kurz gewinnt Sanchez für Verstärkung von Frontex

Es geht in der Vorbereitung des Salzburger EU-Gipfels um die Verstärkung der EU-Grenzschutztruppe auf 10.000 Mann sowie eine Ausweitung ihres Mandats. Kurz räumt ein, dass er in dieser Beziehung in Madrid auf die Schützenhilfe des EU-Kommissionschefs Juncker zählen konnte, der einen entsprechenden Vorstoß in die EU einbrachte.