Grundbuch: Eingaben für Bürger online unmöglich

Da es für diesen günstigeren „Amtsweg“ kein Formular im Netz gab, wandte sich der Leser an die Hotline von help.gv.at. Die verwies ihn an das Bezirksgericht. „Dort wusste man von dieser Art der Antragstellung nichts und riet mir, die 18 Euro Mehrkosten in Kauf zu nehmen“, berichtete der Leser.