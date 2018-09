Noch nie so viele Sommertage wie in diesem Jahr

Doppelt so viele heiße Tage

Normal sind für einen Sommer in Linz übrigens nur 56 Sommertage. An anderen Orten Oberösterreichs fällt die Bilanz noch extremer aus: In Kremsmünster etwa liegt der Durchschnitt bei 40 Tagen mit über 25 Grad - heuer waren es mit 85 mehr als doppelt so viele! Ähnliche Bilanzen liefern Mondsee mit 82 statt der üblichen 48 Tage, Bad Goisern mit 81 statt 54 oder Freistadt mit 76 statt 41.