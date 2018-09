Killer-Roboter soll gefräßige Seesterne töten

In Zusammenarbeit mit Google und der Great Barrier Reef Foundation haben Forscher an der Queensland University of Technology (QUT) einen Unterwasser-Roboter entwickelt, der mittels Tablet durch Korallenriffe gesteuert werden kann, um Dornenkronenseesterne aufzuspüren und zu töten. Die sogenannten RangerBots können die Tiere mit einer Zuverlässigkeit von 99,4 Prozent erkennen und verpassen ihnen eine tödliche Injektion.