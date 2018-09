Kim Kardashians Hassliebe zu ihrem berühmten Po

Empört ist sie über Gerüchte, sie verdanke die perfekte Ballform ihres Popos Implantaten. „Jeder hat meinen Po nackt gesehen und weiß, dass ich keine habe“, schimpfte sie auf ihrer Webseite. 2011 zeigte sie in einer Folge ihrer Serie „Keeping up with the Kardashians“ sogar ein Röntgenbild, um zu beweisen, das alles an ihm echt ist. Und das Gerücht, ihr Sitzfleisch sei während eines Fluges einst explodiert, dementiert sie. „Ernsthaft, wer verbreitet so einen Blödsinn“, fragte sie. „Das ist verrückt.“