Brüssel will uns Grenzkontrollen verbieten

Die im Zuge der Einreise von Hunderttausenden Migranten 2015 eingeführten Grenzkontrollen zwischen europäischen Staaten sollten aus Sicht der EU-Kommission möglichst bald wieder abgeschafft werden. Die Begründung in Brüssel: Da nun der verstärkte EU-Außengrenzschutz auf den Weg gebracht ist und weniger Migranten in den EU-Binnenstaaten eintreffen, gebe es keine Notwendigkeit mehr für nationale Grenzkontrollen wie jene zwischen Deutschland und Österreich. Die österreichische Regierung will allerdings die Grenzkontrollen so lange beibehalten, bis es einen Außengrenzschutz, „nicht nur am Papier, sondern auch faktisch“, gibt. Das erklärte Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) zu Beginn einer Konferenz der EU-Innenminister und der Westbalkanstaaten am Donnerstag in Wien.