Violetter Präsident und auch der „Doc“ gehen!

Die Rückkehr in die Generali-Arena und der Nachwuchs-Deal mit Gazprom gingen noch mit ihm über die Bühne, jetzt ist Schluss, der neue „oberste Austrianer“ steht schon bereit: Frank Hensel, ehemaliger Vorstands-Vorsitzender des REWE-Konzerns. Als Aufsichtsrat der Austria-AG ist der 60-Jährige ohnehin schon länger in die klubinternen Vorgänge involviert. Noch ist offen, wann der Wechsel über die Bühne geht, in den nächsten Wochen soll es aber schon so weit sein.