Was verrät uns Trumps Pornoqueen nun noch alles?

Mehrmals hat sich Stormy Daniels bereits im Zuge von Interviews zu ihrer Affäre mit US-Präsident Donald Trump geäußert und Details über ihr angebliches Sexabenteuer im Jahr 2006 verraten. Nun könnten noch mehr delikate Geheimnisse an die Öffentlichkeit gelangen, denn die US-Pornodarstellerin will Anfang Oktober - rund fünf Wochen vor den Kongresswahlen - eine Autobiografie herausbringen. „Ich werde über alles schreiben“, kündigte die 39-Jährige am Mittwoch im Fernsehsender ABC an.