Migrationskrise: Kurz urgiert Systemwechsel

Spanien ist zur Hauptroute über das Mittelmeer geworden, und die neue sozialistische Regierung lässt die Häfen offen für Rettungsschiffe. Der Kanzler stellte sofort klar, was sein Ziel in der Vorbereitung des EU-Gipfels in Salzburg ist: „Spanien hat in den vergangenen Jahren seine Grenzen erfolgreich geschützt, und ich gehe davon aus, dass Spanien diesen Kurs konsequent fortsetzt. Wichtig ist eine europäische Lösung mit einem nachhaltigen Systemwechsel. Dazu braucht Spanien natürlich die Unterstützung der EU.“ Kurz möchte sich in Madrid auch über Marokko als Aufnahmeland informieren lassen.