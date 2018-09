So kaufen Sie garantiert den richtigen Rechen

Bei Moos und feuchten sowie schweren Gartenabfällen kommt hingegen der Schneidrechen in Verwendung! Er hat keine klassischen Zinken, sondern teilweise geschärfte Metallblätter. Er dringt millimeterweise in den Boden ein und lockert ihn so oberflächlich auf, was ihn auch perfekt zum vertikutieren von Rasenflächen macht.