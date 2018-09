KEIN Europacup in Innsbruck für die AlpenVolleys!

Der in der deutschen Bundesliga engagierte Volleyball-Fusionsklub Hypo Tirol AlpenVolleys Haching darf seine Europacup-Spiele nicht in Innsbruck austragen. Wie der Klub am Dienstagabend bekannt gab, habe der europäische Verband (CEV) die Durchführung in Tirol untersagt. Der Grund: Als deutscher Verein müssten die AlpenVolleys ihre internationalen Bewerbsspiele auch auf deutschem Boden austragen.