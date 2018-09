Thiem: „Ich hoffe, das Match gibt mir einen Schub“

Sein eigenes Aus im epischen Thriller gegen Rafael Nadal sieht er mittlerweile großteils positiv. „Ich kann so viel daraus mitnehmen“, bekräftigt Thiem. „Nicht nur spielerisch. Das ganze Auftreten von mir war richtig gut. Der dritte Satz war bitter, und trotzdem bin ich komplett drangeblieben.“ Eine mentale und körperliche Top-Leistung, auf der er aufbauen will. „Ich hoffe, dieses Match gibt mir einen richtigen Schub.“ Denn im Herbst warten zwei große Höhepunkte vor heimischer Kulisse. In dieser Woche der Daviscup in Graz gegen Australien. Ein Duell, das Thiem als „völlig offen“ erwartet.