Europäische Klubvereinigung zeichnet Salzburg aus!

Die europäische Fußball-Klub-Vereinigung (ECA) hat Österreichs Meister Red Bull Salzburg für die abgelaufene Saison 2017/18 wieder mit dem „Best Sporting Progress“-Award, dem Preis für den besten sportlichen Fortschritt, ausgezeichnet. Das gab die ECA am Montag in Split am Rande ihrer Generalversammlung bekannt. Die Salzburger sicherten sich den seit 2010 verliehenen Preis als erstes Team in dieser Kategorie bereits zum zweiten Mal (nach 2014).