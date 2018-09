Traktoranhänger umgestürzt - Sechs Schwerverletzte

In Allhartsberg (Bezirk Amstetten) ist am frühen Samstagabend ein mit 15 Frauen besetzter Anhänger eines Traktors umgestürzt. Sechs Fahrgäste wurden nach Angaben des Roten Kreuzes schwer verletzt. Sieben weitere Frauen, die auf dem Anhänger transportiert wurden, kamen mit leichten Verletzungen davon. Die Opfer wurden in Krankenhäuser in Nieder- und Oberösterreich gebracht.