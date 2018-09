Hölzl in Tschaikowsky bei Klinec-Sieg Vierte

Die Österreicherin Chiara Hölzl hat am Sonntag beim Bewerb des Sommer-Grand-Prix in Tschaikowsky in Russland Rang vier belegt. Bei der nach einem Sprung gewerteten Konkurrenz hatte sie nach einem 121,5-m-Satz mit 106,6 Punkten auf die slowenische Siegerin Ema Klinec (133,0 m) 24,2 Zähler Rückstand. Zweite wurde die Norwegerin Maren Lundby (121,8 Punkte) vor der Japanerin Sara Takanashi (117,0).