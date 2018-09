Amtsweg wird wegen Poller zu Spießrutenlauf

Seit Mai wird der Verkehrsfluss in der Innenstadt von St. Veit an der Glan in Kärnten durch vollautomatische Poller geregelt. Während die Gemeinde mit dem System den Verkehr beruhigen möchte, stellt es für gehbehinderte Menschen wie Ewald Strutzmann eine zusätzliche Hürde im Alltag dar. Einfache Amtswege werden dann zu einem Spießrutenlauf.