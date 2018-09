Erste Blicke auf eine spektakuläre Klangwolke

Der strebsame Klangwolken-Kiebitz kam am Freitag mit Handy, auf das er sich die Klangwolken-App „Kalliope“ bereits heruntergeladen hatte, in den Donaupark. Sie ist für das volle Klangwolken-Vergnügen unerlässlich. So kündigte sie kurz vor 20 Uhr an: „Die Show beginnt“. Und schon ertönte Aperschnalzen vom Dach des Brucknerhauses. Die katalanische Gruppe „La Fura dels Baus“ sorgt mit ihrer Inszenierung die Klangwolke „Pax Tradition = Revolution“ für ein Rundum Schau-Erlebnis. Brucknerhaus, Donaupark und Donau werden zur Bühne.