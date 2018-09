Auto der Zukunft „schenkt“ uns zehn Tage pro Jahr

Fahren wir noch selbst oder fährt das Auto mit uns? Welcher Antrieb setzt sich durch? Das sind zwei der großen Fragen, wenn es um die Zukunft der Mobilität geht. „Das Auto der Zukunft wird nicht mehr so aussehen wie eines, das wir heute kennen“, so Ralf Speth, Chef von Jaguar-Land-Rover bei einem Besuch in Linz.