Auto auf Bahnübergang von Zug erfasst: 2 Verletzte

Weil sie am Donnerstag bei Rotlicht und unmittelbar vor einem herannahenden Güterzug noch einen unbeschrankten Bahnübergang in Bodensdorf überqueren wollte, wurde der Pkw einer Villacherin am Heck von der Lok des Zuges erfasst. Die 72-Jährige und ihr Beifahrer (71) - ebenfalls aus Villach - wurden verletzt.