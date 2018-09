Paraguay verlegt Botschaft zurück nach Tel Aviv

Paraguay kehrt zu seiner früheren Linie in der Nahostpolitik zurück: Das südamerikanische Land verlegt seine Botschaft in Israel nach nur dreieinhalb Monaten wieder von Jerusalem nach Tel Aviv zurück. Damit solle zu den diplomatischen Bemühungen um einen „umfassenden, gerechten und dauerhaften Frieden“ in der Region beigetragen werden, teilte die Regierung in Asuncion am Mittwoch mit. Israel reagierte empört, die Palästinenserführung zeigte sich erfreut.