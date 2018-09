„Definitiv erledigt“: FPÖ macht Bösch die Mauer

Bundeskanzler Kurz ging auf Distanz zu Böschs militärischen Vorschlägen. Vielmehr sei ein gemeinsames Vorgehen notwendig, so der ÖVP-Chef am Mittwoch nach dem Ministerrat. Mögliche personelle Konsequenzen bei den Freiheitlichen wollte Kurz nicht kommentieren oder beurteilen. Weder gehöre Bösch seiner Partei an, noch der Regierung, sagte Kurz - „und insofern ist er auch nicht meine Angelegenheit“.