Polizei sprengt dreisten serbischen Schlepperring

Bis zu 3000 Euro pro Schleusung

Über viele Monate hinweg sollen sich die nun gefassten Männer eine goldene Nase verdient haben - mit illegalen Reisen nach Wien. Aber nicht etwa für Kriegsopfer aus Syrien oder dem Irak - sondern für Wirtschaftsflüchtlinge aus Albanien, die sich in Österreich ein besseres Leben erhofft haben. Die Kunden, die pro Kopf bis zu 3000 Euro für eine Schleusung auf den Tisch legen mussten, wurden in ihrer Heimat abgeholt und über den Kosovo in einem ersten Schritt nach Serbien transportiert. Hier wurden die Illegalen schließlich von ihren Schleppern in (mehr oder weniger) geheimen Unterkünften, teils sogar in kleinen Hotels, in Subotica „zwischengelagert“.