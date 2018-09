„Bottlebua“ Chris Zitta huldigt dem Austropop

„Gestern war gestern“ erscheint am Freitag bei Preiser Records. Dass die großen Plattenfirma an dem Album kein Interesse hatten, nimmt Zitta gelassen: „Die versuchen ja eine ganz andere Klientel zu bedienen. Ich bin kein YouTuber, kein Influencer. Ich bin jenseits der 40!“ Es habe lange gedauert, bis er sich auf Solopfade wagte. „Weil ich als Side-Man auch glücklich bin und weil ich warten wollte, bis ich wirklich was zu sagen habe“, so Zitta. Der Song „Brüderlein trink“ liege ihm da besonders am Herzen. „Wenn ich mir so unsere Welt anschaue mit 27 aktiven Kriegen und 68,5 Millionen Flüchtlingen, haben wir uns als Menschheit nicht wahnsinnig weiterentwickelt. Die Bilanz ist schauerlich. Das Lied ist ein Statement zu diesem Zustand.“