GESCHAFFT! Thiem fightet sich ins Achtelfinale

Dominic Thiem hat bei den mit 53 Mio. Dollar dotierten US Open zum vierten Mal bzw. zum dritten Mal in Folge das Achtelfinale erreicht. Der als Nummer 9 gesetzte Niederösterreicher besiegte am Freitag in New York vor 8.000 Zuschauern auf dem Grandstand den US-Amerikaner Taylor Fritz nach 3:18 Stunden mit 3:6,6:3,7:6(5),6:4 und stellte damit im Head-to-Head mit dem erst 20-Jährigen auf 2:0.